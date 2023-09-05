На Дніпропетровщині командир-нацгвардієць стріляв у своїх товаришів

У Слобожанському на Дніпропетровщині командир відкрив вогонь по товаришах.

Коли це сталося не уточнюється. Відомо, що командира, який стріляв у підлеглих – затримали та будуть судити. Про це пише 368media.

Командир відділення військової частини Нацгвардії розлютився на підлеглих, бо був незадоволений їхньою поведінкою. У якийсь момент він перезарядив пістолет та відкрив вогонь у сторону товаришів.

Один із солдатів отримав поранення правого стегна з ураженням стегнової артерії. Після цього на стрілка напали інші військовослужбовці, намагаючись забрати пістолет. Під час затримання пролунав один неконтрольований постріл. Куля влучила в іншого військового, який загинув на місці.

Попередньо відомо, що командир був п’яним у той день.

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