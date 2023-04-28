У Новомосковську маршрутка вилетіла в кювет (ВІДЕО)

У Новомосковську, що на Дніпропетровщині маршрутка вилетіла в кювет.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У п’ятницю, 28 квітня, у Новомосковську на вулиці Сучкова, маршрутка вилетіла в кювет та ледь не врізалася в будівлю поруч. Очевидці кажуть, що це сталося біля мийки самообслуговування. На щастя, обійшлося без постраждалих. Попередньо, у момент аварії всередині був тільки водій.

Місцеві мешканці кажуть, що це сталося майже на пішохідному переході.

Небезпечний там такий пішохідний перехід, – зауважують містяни.

Телеграм-канали публікують відео з камер відеонагляду:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ДТП на Січеславській Набережній, внаслідок якої на дорозі зібрався кілометровий затор. За словами дніпрян, центрі міста паралізовано. Тому краще обрати інший маршрут.

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