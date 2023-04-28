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У Новомосковську маршрутка вилетіла в кювет (ВІДЕО)

Сьогодні 17:12
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У Новомосковську, що на Дніпропетровщині маршрутка вилетіла в кювет.

Новости Днепра про У Новомосковську маршрутка вилетіла в кювет (ВІДЕО)

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

У п’ятницю, 28 квітня, у Новомосковську на вулиці Сучкова, маршрутка вилетіла в кювет та ледь не врізалася в будівлю поруч. Очевидці кажуть, що це сталося біля мийки самообслуговування. На щастя, обійшлося без постраждалих. Попередньо, у момент аварії всередині був тільки водій. 

Місцеві мешканці кажуть, що це сталося майже на пішохідному переході.

Небезпечний там такий пішохідний перехід, – зауважують містяни.

Телеграм-канали публікують відео з камер відеонагляду:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про ДТП на Січеславській Набережній, внаслідок якої на дорозі зібрався кілометровий затор. За словами дніпрян, центрі міста паралізовано. Тому краще обрати інший маршрут. 

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Новости Днепра про У Новомосковську маршрутка вилетіла в кювет (ВІДЕО)Українська

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