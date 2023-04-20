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Чиновник із Дніпропетровщини закуповував газ за завищеними цінами

Сьогодні 17:54
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У Дніпропетровській області чиновник завдав державі 400 тисяч гривень збитків.

Новости Днепра про Чиновник із Дніпропетровщини закуповував газ за завищеними цінами

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, ще в 2021 році, начальник відділу освіти однієї із селищних рад Синельниківсього району, закуповував газ за невиправдано завищеними цінами. 

Він уклав договір з товариством на постачання природного газу для відділу освіту селищної ради. В угоді був вказаний необхідний обсяг палива та ціна за нього. Утім пізніше, освітянин підписав нові домовленості, за якими кількість газу зменшилася, а його вартість зросла. 

Внаслідок цього завдано майже 400 тисяч гривень збитків державі. Наразі чиновнику обирають запобіжний захід та вже відсторони від виконання обов’язків.

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