Чиновник із Дніпропетровщини закуповував газ за завищеними цінами

У Дніпропетровській області чиновник завдав державі 400 тисяч гривень збитків.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, ще в 2021 році, начальник відділу освіти однієї із селищних рад Синельниківсього району, закуповував газ за невиправдано завищеними цінами.

Він уклав договір з товариством на постачання природного газу для відділу освіту селищної ради. В угоді був вказаний необхідний обсяг палива та ціна за нього. Утім пізніше, освітянин підписав нові домовленості, за якими кількість газу зменшилася, а його вартість зросла.

Внаслідок цього завдано майже 400 тисяч гривень збитків державі. Наразі чиновнику обирають запобіжний захід та вже відсторони від виконання обов’язків.