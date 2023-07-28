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  • Плавав на надувному матрасі: на Дніпропетровщині в ставку втонув 10-річний хлопчик

Плавав на надувному матрасі: на Дніпропетровщині в ставку втонув 10-річний хлопчик

Сьогодні 16:26
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У Синельниківському районі зі ставка дістали тіло 10-річного хлопчика.

Новости Днепра про Плавав на надувному матрасі: на Дніпропетровщині в ставку втонув 10-річний хлопчик

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Увечері 27 липня до ДСНС звернулися місцеві мешканці та розповіли, що в селі Зайцеве, хлопчик, який плавав на надуваному матраці на місцевому ставку, впав у воду та на поверхню не виплив.

Приїхавши на місце події, рятувальники обстежили поверхню води та берегову лінію. Хлопчика знайти не вдалося. Через темряву пошуки перенесли. 

Сьогодні до пошуків долучилися водолази-рятувальники. За допомогою спеціального спорядження, фахівці ДСНС обстежили водойму. Тіло потонулого 10-річного хлопчика знайшли на глибині 6 метрів в 30-метрах від берега. 

Надзвичайники вилучили загиблого з води та передали співробітникам поліції.

Новости Днепра про Плавав на надувному матрасі: на Дніпропетровщині в ставку втонув 10-річний хлопчик

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Новости Днепра про Плавав на надувному матрасі: на Дніпропетровщині в ставку втонув 10-річний хлопчикУкраїнська

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