У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: перевірте свою адресу

Сьогодні, 21 листопада, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.
Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові ремонтні роботи.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
У ДТЕК про проведення робіт не попереджали.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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