У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: перевірте свою адресу

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 21 листопада, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.

Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Титова: 13, 13-Б, 29, 34-Д;

вул. Макарова: 27-А;

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;

пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;

проїзд Шаховий: 46, 59, 61, 65, 67.

У ДТЕК про проведення робіт не попереджали.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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