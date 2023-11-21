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  • У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: перевірте свою адресу

У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: перевірте свою адресу

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: перевірте свою адресу

Сьогодні, 21 листопада, у Дніпрі вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00.

Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Титова: 13, 13-Б, 29, 34-Д;
  • вул. Макарова: 27-А;
  • вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;
  • пров. Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;
  • проїзд Шаховий: 46, 59, 61, 65, 67.

У ДТЕК про проведення робіт не попереджали.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні вимикатимуть світло з 8:00 до 17:00: перевірте свою адресуУкраїнська

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