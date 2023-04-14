В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась «ГАЗель» (ФОТО)

Коммунальщики рассказали, почему провалился автомобиль на улице Янтарной.

В пятницу, 14 апреля, жители улицы Янтарной увидели провалившийся под землю микроавтобус. На место приехали экстренные службы и работники водоканала. Коммунальщики рассказали, что стало причиной этого неприятного инцидента.

По словам КП «Днепропроводоканал», все произошло на улице Янтарной, а именно во дворе, между домами №71 и 73. Как утверждают коммунальщики, из-за неправильной парковки автомобиля «Газель» на зеленой зоне, произошло повреждение канализационной сети Д600мм. Машина продавила трубу, через которую вытекли канализационные стоки и почва провалилась.

«Газельку» из ямы уже вытащили, а коммунальщики приступили к аварийным работам и меняют поврежденную трубу, чтобы потом засыпать пропасть.

В КП поделились новыми фото с места «спасения» автомобиля.

Напомним, в сети появились кадры с водителем, отогнавшим горящий бензовоз от АТП, где хранили топливо. А в Каменском угроза наводнения из-за пропуска весеннего половодья.

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