Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась «ГАЗель» (ФОТО)

В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась «ГАЗель» (ФОТО)

Сегодня 15:00
просмотров

Коммунальщики рассказали, почему провалился автомобиль на улице Янтарной.

Новости Днепра про В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась

В пятницу, 14 апреля, жители улицы Янтарной увидели провалившийся под землю микроавтобус. На место приехали экстренные службы и работники водоканала. Коммунальщики рассказали, что стало причиной этого неприятного инцидента.

По словам КП «Днепропроводоканал», все произошло на улице Янтарной, а именно во дворе, между домами №71 и 73. Как утверждают коммунальщики, из-за неправильной парковки автомобиля «Газель» на зеленой зоне, произошло повреждение канализационной сети Д600мм. Машина продавила трубу, через которую вытекли канализационные стоки и почва провалилась.

«Газельку» из ямы уже вытащили, а коммунальщики приступили к аварийным работам и меняют поврежденную трубу, чтобы потом засыпать пропасть.

В КП поделились новыми фото с места «спасения» автомобиля.

Новости Днепра про В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась

Новости Днепра про В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась

Новости Днепра про В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась

Новости Днепра про В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась

Напомним, в сети появились кадры с водителем, отогнавшим горящий бензовоз от АТП, где хранили топливо. А в Каменском угроза наводнения из-за пропуска весеннего половодья.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась Українська Новости Днепра про В Днепре коммунальщики объяснили, почему на Янтарной под землю провалилась Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как раньше выглядела знаменитая детская больница в Днепре: витражи на окнах и узкие лестницы эпохи Екатеринослава (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:57
    Как раньше выглядела знаменитая детская больница в Днепре: витражи на окнах и узкие лестницы эпохи Екатеринослава (ФОТО)

    Одна из самых известных детских больниц Днепра была построена на…

    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето
    Новости Днепра
    Сегодня 12:47
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних…

    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу
    Новости Днепра
    Сегодня 10:27
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу

    В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.

    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля

    В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 14 апреля данные…

    Последние новости

    Как раньше выглядела знаменитая детская больница в Днепре: витражи на окнах и узкие лестницы эпохи Екатеринослава (ФОТО)
    Как раньше выглядела знаменитая детская больница в Днепре: витражи на окнах и узкие лестницы эпохи Екатеринослава (ФОТО)

    Одна из самых известных детских больниц Днепра была построена на пожертвования местной жительницы и стала лучшей на то время. Главный корпус был возведен в 1913 году и сегодня он является памятником архитектуры. Стены здания видели несколько войн, самых разных пациентов,…

    Сегодня 14:57
    просмотров
    В сети показали кадры с водителем, который отогнал горящий бензовоз от АТП в Днепре (ВИДЕО)
    В сети показали кадры с водителем, который отогнал горящий бензовоз от АТП в Днепре (ВИДЕО)

    В Днепре водитель отогнал горящий бензовоз.

    Сегодня 14:14
    просмотров
    +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные
    +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные

    Уже в это воскресенье, 16 апреля, мы будем праздновать Пасху.

    Сегодня 13:53
    2
    просмотров
    Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину
    Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину

    В Кривом Роге исчезла 41-летняя женщина.

    Сегодня 13:40
    просмотров
    «В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении
    «В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении

    Кирилл Буданов прокомментировал последние "сливы" документов в США и ответил, повлияет ли это на долгожданное контрнаступление.

    Сегодня 13:11
    0
    просмотров
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних времен люди верили, что это не обычный день, а время, когда можно привлечь удачу в дом, а главное для этого – соблюдать традиции. Также день считался полным разных примет. Журналисты…

    Сегодня 12:47
    просмотров
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось

    Горожанам начали поступать новые платежи за газ.

    Сегодня 12:28
    0
    просмотров
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

    В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.

    Сегодня 11:53
    0
    просмотров
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи

    Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то потом у нас будет дополнительный выходной.

    Сегодня 11:44
    2
    просмотров
    В Днепре на левом берегу «ГАЗель» провалилась под землю
    В Днепре на левом берегу «ГАЗель» провалилась под землю

    Сегодня утром, 14 апреля, в Днепре на улице Янтарной автомобиль провалился под землю.

    Сегодня 11:05
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх