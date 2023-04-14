У Дніпрі на лівому березі “ГАЗель” провалилася під землю

Про це повідомляють місцеві мешканці у Telegram-каналах.
Відомо, що провалля утворилося у дворі між будинками №71 та №73 на вулиці Янтарній, поряд зі школою №63.
На місце події прибули рятувальники та співробітники КП “Дніпроводоканал”.
Що стало причиною провалу – поки невідомо.
Місцеві мешканці зазначили, що такі провали тут з’являються не вперше.
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