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  • У Кам’янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро (ФОТО)

У Кам’янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро (ФОТО)

Сьогодні 11:53
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У Дніпропетровській області зберігається загроза підтоплень.

Новости Днепра про У Кам'янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро (ФОТО)

Про це повідомляють місцеві мешканці. 

У Кам’янському та околицях повідомляють про підвищення рівня води, через що існує загроза підтоплення низинних районів. Місцеві мешканці публікують фото річки, яка починає заливати прибережні території. 

Учора Укргідрометцентр оголосив другий рівень небезпеки для Дніпропетровщини, через загрозу підтоплень прибережних територій Дніпра. Причина – пропуск весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Через що цими днями можливе затоплення заплавних територій тих областей та населених пунктів, які знаходяться на березі Дніпра. 

Найнебезпечніше у “верхніх” районах русла Дніпра. У Київській та Чернігівських областях спостерігається значне підтоплення, через різке збільшення рівня води. 

Ось таку “картину” бачать мешканці Кам’янського.

Новости Днепра про У Кам'янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про У Кам'янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про У Кам'янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про У Кам'янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро (ФОТО)

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що одна із громад на Дніпропетровщині на три доби залишиться без води.

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Новости Днепра про У Кам'янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро (ФОТО)Українська

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