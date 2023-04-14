У Кам’янському є загроза повені через підвищення води в річці Дніпро (ФОТО)

У Дніпропетровській області зберігається загроза підтоплень.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

У Кам’янському та околицях повідомляють про підвищення рівня води, через що існує загроза підтоплення низинних районів. Місцеві мешканці публікують фото річки, яка починає заливати прибережні території.

Учора Укргідрометцентр оголосив другий рівень небезпеки для Дніпропетровщини, через загрозу підтоплень прибережних територій Дніпра. Причина – пропуск весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду. Через що цими днями можливе затоплення заплавних територій тих областей та населених пунктів, які знаходяться на березі Дніпра.

Найнебезпечніше у “верхніх” районах русла Дніпра. У Київській та Чернігівських областях спостерігається значне підтоплення, через різке збільшення рівня води.

Ось таку “картину” бачать мешканці Кам’янського.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що одна із громад на Дніпропетровщині на три доби залишиться без води.

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