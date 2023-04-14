Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

Сегодня 11:53
просмотров

В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.

Новости Днепра про В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

Об этом сообщают местные жители.

В Каменском и окрестностях сообщают о повышении уровня воды, из-за чего существует угроза подтопления низменных районов. Местные жители публикуют фото реки, начинающей заливать прибрежные территории.

Вчера Укргидрометцентр объявил второй уровень опасности для Днепропетровщины из-за угрозы подтоплений прибрежных территорий Днепра. Причина — пропуск весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада. Из-за этого на днях возможно затопление пойменных территорий тех областей и населенных пунктов, которые находятся на берегу Днепра.

Опаснее всего в «верхних» районах русла Днепра. В Киевской и Черниговских областях наблюдается значительное подтопление из-за резкого увеличения уровня воды.

Вот такую «картину» видят жители Каменского.

Новости Днепра про В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

Новости Днепра про В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

Новости Днепра про В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

Новости Днепра про В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

Напомним, мы ранее сообщали о том, что одна из общин на Днепропетровщине на трое суток останется без воды.

Читайте также:

Новости Днепра про В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре в пятницу, 14 апреля: возможен небольшой дождь
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода в Днепре в пятницу, 14 апреля: возможен небольшой дождь

    Захватите с собой зонт!

    Как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху
    Новости Днепра
    Вчера 18:43
    Как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху

    В воскресенье, 16 апреля, православные христиане и греко-католики будут отмечать…

    В Днепре 14, 17, 18, 19, 20 и 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса
    Новости Днепра
    Вчера 14:39
    В Днепре 14, 17, 18, 19, 20 и 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

    Важная информация!

    На Днепропетровщине сегодня прогремят громкие взрывы
    Новости Днепра
    Вчера 11:39
    На Днепропетровщине сегодня прогремят громкие взрывы

    Но не игнорируйте тревогу!

    Последние новости

    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)
    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)

    В Днепре загорелась фура.

    Сегодня 10:48
    0
    просмотров
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу

    В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.

    Сегодня 10:27
    0
    просмотров
    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля
    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля

    В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 14 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 14 апреля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 14 апреля

    14 апреля 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре снова «заминировали» АТБ, СБУ, суды, школы, больницы и мосты: подробности
    В Днепре снова «заминировали» АТБ, СБУ, суды, школы, больницы и мосты: подробности

    Сообщили о минировании вчера, 13 апреля.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Ударил палкой по голове: на левом берегу мужчина обокрал женщину днепрянку
    Ударил палкой по голове: на левом берегу мужчина обокрал женщину днепрянку

    В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував обікрасти її.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Украинские воины за сутки отбили почти 50 вражеских атак на четырех направлениях, — Генштаб
    Украинские воины за сутки отбили почти 50 вражеских атак на четырех направлениях, — Генштаб

    Несмотря на значительные потери, россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Сегодня похоронят Героя Виталия Дячука из Каменского: когда и где пройдет прощание
    Сегодня похоронят Героя Виталия Дячука из Каменского: когда и где пройдет прощание

    В боях за Украину в Харьковской области погиб защитник из Каменского.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Сегодня в Днепре не будет света на нескольких улицах: адреса
    Сегодня в Днепре не будет света на нескольких улицах: адреса

    14 апреля две улицы Днепра останутся без света. это связано с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК будет прекращена подача электроэнергии.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в пятницу, 14 апреля: возможен небольшой дождь
    Погода в Днепре в пятницу, 14 апреля: возможен небольшой дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх