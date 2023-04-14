В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

Об этом сообщают местные жители.
В Каменском и окрестностях сообщают о повышении уровня воды, из-за чего существует угроза подтопления низменных районов. Местные жители публикуют фото реки, начинающей заливать прибрежные территории.
Вчера Укргидрометцентр объявил второй уровень опасности для Днепропетровщины из-за угрозы подтоплений прибрежных территорий Днепра. Причина — пропуск весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада. Из-за этого на днях возможно затопление пойменных территорий тех областей и населенных пунктов, которые находятся на берегу Днепра.
Опаснее всего в «верхних» районах русла Днепра. В Киевской и Черниговских областях наблюдается значительное подтопление из-за резкого увеличения уровня воды.
Вот такую «картину» видят жители Каменского.
Напомним, мы ранее сообщали о том, что одна из общин на Днепропетровщине на трое суток останется без воды.
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