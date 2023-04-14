У Дніпрі комунальники пояснили, чому на Янтарній під землю провалилася “ГАЗель” (ФОТО)

Комунальники розповіли, чому провалилася автівка на вулиці Янтарній.

У п’ятницю, 14 квітня, мешканці вулиці Янтарної, побачили мікроавтобус, який провалився під землю. На місце приїхали екстрені служби та працівники водоканалу. Комунальники розповіли, що стало причиною цього неприємного інциденту.

За словами КП “Дніпроводоканал”, усе відбулося на вулиці Янтарній, а саме в дворі, між будинками №71 та 73. Як стверджують комунальники, через неправильне паркування автомобіля «Газель» на зеленій зоні, сталося пошкодження каналізаційної мережі Д600мм. Машина продавила трубу, через яку витекли каналізаційні стоки і ґрунт провалився.

“Газельку” з ями вже витягли, а комунальники розпочали аварійні роботи та міняють пошкоджену трубу, щоб потім засипати провалля.

У КП поділилися новими фото з місця “порятунку” автівки.

Нагадаємо, у мережі з’явилися кадри з водієм, який відігнав палаючий бензовоз від АТП, де зберігали паливо. А у Кам’янському загроза повені через пропуск весняного водопілля.

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