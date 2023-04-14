Мешканці Дніпра почали отримувати нові платіжки за газ: що змінилося

Містянам почали надходити нові платіжки за газ.

У квітні містяни почали отримувати оновлені рахунки за газ. Зміни стосуються перш за все паперових платіжок, а в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua електронні квитанції надходять споживачам, як і раніше.

Що змінилося з квітня?

По суті, зміни незначні. Як пояснили в “Дніпрогаз”, для споживачів “Нафтогазу” та “Дніпрогазу” присилатимуть об’єднані платіжки. Тобто в одному документі зібрали інформацію про споживання газу та про його розподіл. Відтепер не буде окремих паперових квитанцій за ці послуги.

Оновлені платіжки споживачі почнуть отримувати вже з квітня. Тому якщо отримали тільки одну платіжку замість двох – все гаразд. Так треба.

У новій квитанції зібрані всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати.

Куди звертатися, щоб перейти на онлайн-рахунки або уточнити інформацію?

Як що є питання, то можете звертатися за наступними телефонами: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88.

Раніше ми повідомляли: нові тарифи та перерахунок пенсій – що зміниться для мешканців Дніпра у квітні 2023 року.

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