Мешканці Дніпра почали отримувати нові платіжки за газ: що змінилося

У квітні містяни почали отримувати оновлені рахунки за газ. Зміни стосуються перш за все паперових платіжок, а в особистому кабінеті на сайті my.gas.ua електронні квитанції надходять споживачам, як і раніше.
Що змінилося з квітня?
По суті, зміни незначні. Як пояснили в “Дніпрогаз”, для споживачів “Нафтогазу” та “Дніпрогазу” присилатимуть об’єднані платіжки. Тобто в одному документі зібрали інформацію про споживання газу та про його розподіл. Відтепер не буде окремих паперових квитанцій за ці послуги.
Оновлені платіжки споживачі почнуть отримувати вже з квітня. Тому якщо отримали тільки одну платіжку замість двох – все гаразд. Так треба.
У новій квитанції зібрані всі реквізити, індивідуальні QR-коди та дані щодо варіантів передачі показань й оплати.
Куди звертатися, щоб перейти на онлайн-рахунки або уточнити інформацію?
Як що є питання, то можете звертатися за наступними телефонами: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88.
Раніше ми повідомляли: нові тарифи та перерахунок пенсій – що зміниться для мешканців Дніпра у квітні 2023 року.
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