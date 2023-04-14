Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось

В апреле горожане начали получать обновленные счета за газ. Изменения касаются прежде всего бумажных платежек, а в личном кабинете на сайте my.gas.ua электронные квитанции поступают потребителям по-прежнему.
Что изменилось с апреля?
По сути, изменения незначительны. Как пояснили в «Днепрогазе», для потребителей «Нафтогаза» и «Днепрогаза» будут присылать объединенные платежки. То есть в одном документе собрали информацию о потреблении газа и его распределении. Теперь не будет отдельных бумажных квитанций за эти услуги.
Обновленные платежки потребители начнут получать уже с апреля. Поэтому если получили только одну платежку вместо двух – все в порядке. Так надо.
В новой квитанции собраны все реквизиты, индивидуальные QR-коды и данные о вариантах передачи показаний и оплаты.
Куда обращаться, чтобы перейти на онлайн-счета или уточнить информацию?
Если есть вопросы, то можете обращаться по следующим телефонам: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88.
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