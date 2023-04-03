Нові тарифи, перерахунок пенсій та ліки за рецептом: що зміниться для мешканців Дніпра у квітні 2023 року

З квітня місяця на мешканців Дніпра чекає низка змін. Торкнуться вони пенсіонерів, старшокласників, робітників підприємств та загалом усіх споживачів комунальних послуг, а також тих, хто регулярно купує ліки в аптеках.

Пенсії 2023: кому перерахують

У квітні працюючим пенсіонерам у Дніпрі проведуть перерахунок пенсій. Пройде він автоматично, а додана сума залежить від страхового стажу, який людина отримала працюючи вже після виходу на пенсію, а також співвідношення між зарплатою, що людина отримує і середньою по країні.

Тарифи на воду та світло у Дніпрі

Поки що в Україні військовий стан – у країні діє мораторій на підвищення тарифів на опалення та газ. Так, клієнти компанії Нафтогаз платитимуть за газ 7,96 грн. за кубометр, а клієнти інших постачальників – від 7,70 до 9,99 грн. за куб.

Тарифи на електрику поки що зберігаються на колишньому рівні. 1,44 грн за кіловат – для тих, хто використовує до 250 кВт/год на місяць та 1,68 грн якщо домогосподарство перевищує норму 250 кВт/год.

А ось тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення планують підвищити. Наразі Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, думає над можливість двоетапного підвищення вартості куба води. Планується, що з квітня плата за воду зросте на 12,3%, а з 1 липня на 14,1%. Кінцевий тариф залежатиме від водоканалу, але у середньому оплата зросте на 60 грн. Але поки що питання перебуває на розгляді.

Реєстрація на НМТ

З сьогоднішнього дня розпочалася реєстрація для участі в основній сесії Національного мультипредметного тесту. Його майбутні абітурієнти проходять замість ЗНО. Реєстрація триватиме до 3 травня. До 7 травня учасник зможе внести зміни: обрати інший предмет чи населений пункт, де проходитиме НМТ. Основна сесія тестування розпочнеться 5 червня.

Ліки за електронним рецептом

З 1 квітня в Україні мають розпочати продавати рецептурні ліки за електронним рецептом. Виписати його може будь-який лікар будь-якої клініки, головне при цьому, щоб пацієнт був зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я. Але поки що в країні військовий стан – препарати можна купити без рецепта або за паперовим «дозволом».

Соціальні виплати за новими правилами

Тепер постраждалі на виробництві не отримуватимуть гроші на руки для лікування захворювань, а їм буде надано медичний та побутовий догляд. Постраждалий та його рідні зможуть обирати, хто здійснюватиме догляд, а держава – його оплачуватиме. Це може бути професійні працівники соціальної сфери чи рідні. Їхня робота також оплачуватиметься, але натомість вони повинні будуть надавати відповідну звітність. Загальна сума виплат при цьому перевищить 10 тис. грн.

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