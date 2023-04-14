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  • У мережі показали кадри з водієм, який відігнав палаючий бензовоз від АТП у Дніпрі (ВІДЕО)

У мережі показали кадри з водієм, який відігнав палаючий бензовоз від АТП у Дніпрі (ВІДЕО)

Сьогодні 14:14
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У Дніпрі водій відігнав палаючий бензовоз.

Новости Днепра про У мережі показали кадри з водієм, який відігнав палаючий бензовоз від АТП у Дніпрі (ВІДЕО)

Вранці 14 квітня на вулиці Береговій сталася пожежа. Там загорілася фура, яка перевозить бензин. Цю інформацію підтвердили в патрульній поліції та зазначили, що займання успішно загасили співробітники ДСНС. Потерпілих чи загиблих немає. 

Як виявилося пізніше, бензовоз загорівся на території АТП. У Telegram-каналі “ХДніпро” опублікували кадри з водієм, який кинувся відганяти палаючу вантажівку від приміщення підприємства, де знаходилися резервуари з паливом. Очевидці кажуть, що чоловік запобіг трагедії, бо якби вогонь перекинувся на АТП, то жертв було б більше. 

На кадрах видно, що водій заліз до салону вантажівки та перегнав фуру на декілька метрів. Працівники АТП хотіли почати гасити пожежу самостійно, але вирішили дочекатися професіоналів. 

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Новости Днепра про У мережі показали кадри з водієм, який відігнав палаючий бензовоз від АТП у Дніпрі (ВІДЕО)Українська

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