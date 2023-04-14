В сети показали кадры с водителем, который отогнал горящий бензовоз от АТП в Днепре (ВИДЕО)

Утром 14 апреля на улице Береговой произошел пожар. Там загорелась фура, перевозящая бензин. Эту информацию подтвердили в патрульной полиции и отметили, что возгорание успешно потушили сотрудники ГСЧС. Потерпевших или погибших нет.
Как выяснилось позже, бензовоз загорелся на территории АТП. В Telegram-канале «ХДнепр» опубликовали кадры с водителем, который бросился отгонять горящий грузовик от помещения предприятия, где находились резервуары с топливом. Очевидцы говорят, что мужчина предотвратил трагедию, потому что если бы огонь перекинулся на АТП, то жертв было бы больше.
На кадрах видно, что водитель залез в салон грузовика и перегнал фуру на несколько метров. Сотрудники АТП хотели начать тушить пожар самостоятельно, но решили дождаться профессионалов.
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