Стовп чорного диму видно на весь район: у Дніпрі на ж/м Ломівському сталася пожежа (ФОТО)

У Дніпрі загорілася фура.

У п’ятницю, 14 квітня, у районі житлового масиву Ломівський сталася пожежа. Мешканці Індустріального району бачили стовп чорного диму. Як повідомляють очевидці, загорілася фура, яка перевозить бензин.

Попередньо відомо, що займання сталося на вулиці Береговій. На місце інциденту викликали вогнеборців. Чекаємо на офіційну інформацію про постраждалих та масштаби пожежі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі замінували супермаркети, суди, школи та мости. Піротехніки та провоохоронці перевірили усі вказані об’єкти, але вибухівку не знайшли. Повідомлення виявилося хибним.

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