“Досі загадка, як я залишився живий”: чоловік рятувальниці Євгенії Дудки розповів про найстрашніший день в житті

У квітні 2022 року Дніпро сколихнула новина: під час ліквідації наслідків ракетної атаки постраждали 6 рятувальників.

Найсильніше постраждали речниця ДСНС Євгенія Дудка та її, на той час наречений, Ігор Гетало. Пара якраз і познайомилася завдяки роботі. Ігор дивом залишився живий, а Женя померла після 11 місяців боротьби.

Про найстрашніший день у своєму житті Ігор розповів в інтерв’ю “ТСН”.

Про початок війни він дізнався від мами.

23 лютого ми лягали спати, нічого не віщувало біди. Женя була на лікарняному, я — після чергування. Відпочивали, і десь приблизно о пів на п’яту ранку мені зателефонувала моя мама і сказала “синку, розпочалася війна”. Одразу, мабуть як у кожної людини, якийсь десятисекундний ступор у голові. Ну то що… Жені сказав, що розпочалася війна, – говорить рятувальник.

Вони зібралися та поїхали на роботу – де буквально жили наступні кілька тижнів.

Той день, 10 квітня, коли вони потрапили під обстріл, Ігор добре запам’ятав. Він і досі дивується, як йому вдалося вижити.

Ближче всього до епіцентру вибуху був я. Десь приблизно в 7 метрах від мене прилетіла ракета. Для мене досі загадка, яким чином я залишився живий. Під час цього вибуху було поранено шість рятувальників, але, на превеликий жаль, моя дружина, Женічка, була поранена тяжче всіх. У мене були осколкові поранення ніг, контузія… Наші колеги зазнали аналогічних травм. Жені один із уламків залетів під бронежилет. Ну і з цього дня життя розділилося на “до” та “після”, – згадує Ігор.

До поранення пара не була одружена. Ігор поїхав до ювелірного магазину одразу, як його виписали з госпіталю. Женя перебувала в іншій лікарні. Рятувальник каже, хотів підняти їй бойовий дух та показати, що дуже сильно кохає.

Прямо в реанімації зробив пропозицію. Там же нас через декілька днів командир і розписав. Без всіляких урочистостей, без нічого. Ми одружилися. У нас були плани після Женіного одужання обвінчатися. Але не склалося… Нас робота звела. Я на той момент служив ще на Полтавщині. Ми з Женею спілкувалися, як колеги працювали. А потім десь у серці у нас двох щось йокнуло. Довелось переїжджати до Дніпра, – говорить рятувальник.

Спочатку Женю прооперували в Дніпрі, а згодом доправили до Німеччини, у клініку “Шаріте”. Всередині лютого 2023 року Женя повернулася до України. Вона скаржилася на лікування в Німеччині, яке не давало результатів, та дуже хотіла додому. Одна з українських лікарень погодилась продовжити її лікування тут. Ігор каже, що Женя сподівалась, що вдома її “вилікують стіни”.

Женя 11 місяців боролася за життя та перенесла десятки операцій. Увесь цей час вона не могла їсти звичайну їжу, тому отримувала харчування через вену. Попри біль та тяжке поранення намагалася виходити на вулицю та не опускала руки. Але її організм не витримав. Євгенія Дудка померла 7 березня 2023 року.

На сайті президента створили петицію щодо присвоєння рятувальниці звання Героя України.

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