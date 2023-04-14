Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)

В Днепре загорелась фура.

В пятницу, 14 апреля, в районе жилмассива Ломовский произошел пожар. Жители Индустриального района видели столб черного дыма. Как сообщают очевидцы, загорелась фура, перевозящая бензин.

Предварительно известно, что возгорание произошло на улице Береговой. На место инцидента вызвали пожарных. Ждем официальную информацию о пострадавших и масштабах пожара.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре заминировали супермаркеты, суды, школы и мосты. Пиротехники и правоохранители проверили все указанные объекты, но взрывчатку не нашли. Сообщение оказалось ложным.

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