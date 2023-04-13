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Весенний сезон бесконечных дождей: когда от Днепра «отступят» ливни

Сегодня 12:14
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От Днепра наконец-то отступят дожди.

Новости Днепра про Весенний сезон бесконечных дождей: когда от Днепра

Весна 2023 года в Украине оказалась багатой на ливни, а в апреле было только несколько солнечных дней. Впрочем, в ближайшее время сезон нескончаемых дождей должен подойти к концу. Уже 13-14 апреля в южных, восточных и большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями, иногда еще будет «лить» с неба, но преимущественно без осадков.

Вторая половина апреля должна быть сухой, с кратковременными осадками. По прогнозам синоптиков, в Днепре завтра, 14 апреля, будет сухо и тепло. Впрочем, пока что долгожданного солнышка не стоит ждать, оно придет к нам ближе к Пасхе.

В субботу возможно незначительное похолодание — до +8 днем, а уже с воскресенья 16 апреля температура воздуха вернется к комфортным +15 градусам тепла.

Новости Днепра про Весенний сезон бесконечных дождей: когда от Днепра

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