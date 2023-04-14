В Днепре снова «заминировали» АТБ, СБУ, суды, школы, больницы и мосты: подробности

Оба сообщения о минировании оказались ложными. Никаких взрывчатых материалов во время обследования не обнаружено.

Сотрудники полиции проверили 96 магазинов АТБ и близлежащие территории. Также был проведен визуальный осмотр 154 школ, 1 здания СБУ, 14 помещений судов, 38 больничных учреждений, 6 мостов в Днепре и прилегающей территории.

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