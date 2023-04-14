В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу

В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.

Об истории спортсмена рассказал главврач одной из больниц Днепра Сергей.

По его словам, Владимир профессионально занимался греблей и неоднократно занимал призовые места на украинских и европейских соревнованиях.

После начала полномасштабной войны он присоединился к силам обороны, но к сожалению, один из боев для него закончился ранением. Спортсмен попал под танковый обстрел и потерял ногу.

Истекая кровью, после прямого попадания танка, с оторванной ногой, которая была рядом, и с желанием врачей сохранить концовку, был доставлен в Днепр, — рассказывают врачи.

Медики говорят, что до этого Владимир трижды возвращался к своим друзьям на фронт после ранений, но ситуация с ногой выбила его из строя.

В настоящее время Владимир лечится в Днепре. Ногу пришлось ампутировать. Медики делают все возможное, чтобы подготовить конечность для протезирования и начать полноценную реабилитацию.

Владимира ждут друзья, которые надеются, что он вернется на службу, но теперь в качестве инструктора. Рядом со спортсменом его возлюбленная Оксана, которая его всячески поддерживает.

Она моя «нога», сердце и любовь. Обязательно будет победа и наша свадьба в моем родном Николаеве, — говорит Владимир, начиная ходить на костылях.

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