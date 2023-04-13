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Как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху

Сегодня 18:43
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В воскресенье, 16 апреля, православные христиане и греко-католики будут отмечать Воскресение Христово.

Новости Днепра про Как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху

Конечно, десятки тысяч верующих пойдут в храмы.

Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, рассказал, как будут работать церкви в этот праздник.

По его словам, 99% храмов отказались от всенощных. Но там, где они будут проходить, в полночь дверь закроется. Люди, которые остаются на богослужение, не имеют права покидать помещение до окончания комендантского часа, ведь он не отменяется!

В эти дни все будут работать в усиленном режиме. Лично буду на связи 24/7. Потому что безопасность в приоритете. Призвал придерживаться комендантского часа. Напоминаю, он не отменяется! – отметил Сергей Лысак.

Новости Днепра про Как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху

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