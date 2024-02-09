В Днепре 10 и 11 февраля не будет работать популярный трамвайный маршрут: детали

В Днепре 10 и 11 февраля не будет работать трамвайный маршрут №19.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Отмечается, что временная остановка движения связана с ремонтом трамвайного пути на железнодорожном переезде на ул. Академика Белелюбского.
Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе троллейбусов: подробности.
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