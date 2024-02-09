На Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший «Шахед»: что с ним сделают (ВИДЕО)

На днях во время очередной атаки силы противовоздушной обороны приземлили ударный беспилотник — он упал на пустыре возле села Днепропетровской области.
Позже почти уцелевший «Шахед» обнаружили взрывотехники полиции.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Отмечается, что экземпляр ударного дрона используют для исследования.
Боевая часть не взорвалась, все агрегаты на месте. Следующий этап – осторожно снять и уничтожить боевую часть. А само беспилотное устройство будет разобрано и исследовано специалистами, – рассказали взрывотехники.
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