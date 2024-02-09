На Днепропетровщине обнаружили почти уцелевший «Шахед»: что с ним сделают (ВИДЕО)

Российские оккупанты запустили этот беспилотник по гражданским объектам.

На днях во время очередной атаки силы противовоздушной обороны приземлили ударный беспилотник — он упал на пустыре возле села Днепропетровской области.

Позже почти уцелевший «Шахед» обнаружили взрывотехники полиции.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Отмечается, что экземпляр ударного дрона используют для исследования.

Боевая часть не взорвалась, все агрегаты на месте. Следующий этап – осторожно снять и уничтожить боевую часть. А само беспилотное устройство будет разобрано и исследовано специалистами, – рассказали взрывотехники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: