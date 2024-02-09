В Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе троллейбусов: подробности

Сегодня, 9 февраля, в Днепре есть изменения в работе троллейбусов.
Так, в связи с погодными условиями, скоплением автотранспорта на линии временно троллейбусы курсируют с отклонениями от расписания.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования поездок!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и пригороде в пятницу будут выключать свет в некоторых домах: адреса.
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