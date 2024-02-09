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В Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе троллейбусов: подробности

Сегодня 09:30
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре из-за погодных условий есть изменения в работе троллейбусов: подробности

Сегодня, 9 февраля, в Днепре есть изменения в работе троллейбусов.

Так, в связи с погодными условиями, скоплением автотранспорта на линии временно троллейбусы курсируют с отклонениями от расписания.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования поездок!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и пригороде в пятницу будут выключать свет в некоторых домах: адреса.

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