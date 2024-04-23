В большом городе на Днепропетровщине впервые появится МакДональдс

В Каменском может появиться первый МакДональдс.
Такой анонс озвучил городской голова Андрей Белоусов.
На проспекте Свободы, напротив лицея №5 в Каменском есть заброшенный рынок. Часть торговых павильонов еще работает, а остальные – заброшены. Однако это может скоро измениться. На месте старого рынка могут построить МакДональдз. Уже якобы есть согласие владельца построек.
Строительство могли начать уже в 2024, но из-за войны все пришлось перенести. Старые торговые павильоны будут такими, пока не начнут работы.
Информируем Вас, что благодаря переговорам города с инвестором (хозяином этих сооружений) на этом месте планируется строительство первого в Каменском «МакДональдсе». Согласно договоренностям, строительство должно было начаться в этом году, но в связи с военным положением сроки пока отложены. Поэтому торговые сооружения будут оставаться таковыми до момента их сноса и до начала строительства МакДональдз, — написал мэр.
Напомним, ранее мы писали, как выглядели первые McDonald’s в Днепре.
Читайте также:
Автор:
Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.
Информация еще уточняется.
В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.
Артефакты, которым 8000 лет пытались переправить из Кривого Рога в…
Назвали перечень болезней, за которые могут освободить от мобилизации
К реке возле яхт-клуба Сич снова запустили карпов.
В результате ракетного удара вблизи Днепра 23 апреля есть пострадавшие.
В Днепре объявили новое подозрение правоохранителю, ранее угрожавшему расправой строителю.
Для профилактики рака груди и других заболеваний женщинам рекомендуется ежегодно делать процедуру маммографии. В Украине сделать ее можно бесплатно.
Рада согласовала важные изменения в сфере высшего образования.
Необычный рекорд установила украинская бегунья.
Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.
Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…
Информация еще уточняется.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!