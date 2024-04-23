В большом городе на Днепропетровщине впервые появится МакДональдс

Еще в одном городе на Днепропетровщине может появиться МакДональдс

В Каменском может появиться первый МакДональдс.

Такой анонс озвучил городской голова Андрей Белоусов.

На проспекте Свободы, напротив лицея №5 в Каменском есть заброшенный рынок. Часть торговых павильонов еще работает, а остальные – заброшены. Однако это может скоро измениться. На месте старого рынка могут построить МакДональдз. Уже якобы есть согласие владельца построек.

Строительство могли начать уже в 2024, но из-за войны все пришлось перенести. Старые торговые павильоны будут такими, пока не начнут работы.

Информируем Вас, что благодаря переговорам города с инвестором (хозяином этих сооружений) на этом месте планируется строительство первого в Каменском «МакДональдсе». Согласно договоренностям, строительство должно было начаться в этом году, но в связи с военным положением сроки пока отложены. Поэтому торговые сооружения будут оставаться таковыми до момента их сноса и до начала строительства МакДональдз, — написал мэр.

Напомним, ранее мы писали, как выглядели первые McDonald’s в Днепре.

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