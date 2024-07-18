Не выдержало сердце: во время ВЛК в военной части скончался боец ​​из Каменского

Умер военный из Каменского Вячеслав Золотаревский.

45-летний Вячеслав Золотаревский скончался 15 июля во время прохождения военно-врачебной комиссии в воинской части. Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Билоусов.

Вячеслав в марте 2022 стал на защиту Украины. Но пребывание в экстремальных условиях подорвало здоровье бойца. У него остались мать, любимая женщина и два сына.

Вячеслав родился 26 августа 1978 года в Днепродзержинске. Окончил местный металлургический колледж, работал на ООО «Аульская ХПС».

Панихида по погибшему прошла 18 июля в поселке Аулы. Похоронят воина на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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