Як виглядали перші McDonald’s у Дніпрі: клоуни та гамбургер за 2 грн (ФОТО)

Найперший McDonald's було відкрито в Україні наприкінці травня 1997 року у Києві, а вже взимку того ж року ресторан швидкого харчування відкрився у Дніпрі.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав перший McDonald’s у нашому місті та де він знаходився.

Ресторан вирішили відкрити на нинішній Старомостовій площі. Тоді це була площа Островського. Першу цеглу будівлі заклали тодішній міський голова Дніпра Микола Швець та генеральний директор «McDonald’s Україна» Карл Фріц. До цього на місці, де зараз стоїть McDonald’s, був непрацюючий фонтан.

Співробітників ресторану навчали закордоном: їм показували як робити гамбургер, морозиво, правильно накладати картоплю та салат.

Відвідувачі могли вибрати страви з 15 позицій, також у ресторані можна було купити газовані напої та фірмову каву закладу. За спогадами очевидців, тоді гамбургер коштував 1,99 грн.

Особливою популярністю користувалися набори «Хепі Міл», адже у середині червоної коробочки була не тільки їжа, а й іграшка.

Ними хвалилися і змінювалися. А щоб зібрати деякі з іграшок, потрібно було купувати набір не один раз.

До ресторану перші кілька днів вишиковувалися величезні черги – люди хотіли спробувати різні «гамбургери», «чизбургери» та з’їсти картоплі-фрі.

У самому ресторані обстановка також була незвичною для мешканців Дніпра того часу: пластикові кольорові столи, таці та продавці-офіціанти в однаковій уніформі. Дітям роздавали повітряні кульки.

Для привернення уваги до ресторану на даху McDonald’s деякий час сидів величезний клоун Рональд Макдональд -символ ресторанів швидкого харчування. Після рекламної кампанії його з даху забрали. Загалом за майже 27 років, які ресторан знаходиться на площі, його зовнішній вигляд практично не змінився.

Слідом за ним відкрився ще один McDonald’s на колі на житловому масиві Перемога. Вхід у ресторан також прикрашав клоун, правда він був набагато меншим.

Нині у Дніпрі працює 8 ресторанів швидкого харчування.

фото В. Костяєв, група «Катеринослав-Дніпропетровськ-Дніпро/історія міста»

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