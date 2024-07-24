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  • В Каменском увольняли со службы военных с помощью фиктивного оформления ухода за родственниками

В Каменском увольняли со службы военных с помощью фиктивного оформления ухода за родственниками

Сегодня 15:40
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Работник медучреждения Каменского принимал участие в масштабных махинациях с незаконным увольнением военных со службы.

Новости Днепра про В Каменском увольняли со службы военных с помощью фиктивного оформления ухода за родственниками

Сотрудники ДБР совместно с СБУ сообщили о подозрении бывшему военному и работнику коммунального предприятия Каменского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи №3».

Дельцы за 80 тысяч гривен подделывали документы с целью дальнейшего увольнения военнослужащих со службы, а именно выдавали фальсифицированные справки о наличии инвалидности у их близких родственников, якобы нуждавшихся в надзоре.

Такие обстоятельства являются основанием для увольнения с военной службы.

Услугами воспользовалось по меньшей мере 18 мобилизованных, 12 из них уже были уволены с военной службы. Все «списавшиеся» военнослужащие также получили выплаты, предусмотренные во время увольнения.

Всего государство выплатило около 500 тыс. грн. таким людям. Еще 6 военнослужащих подали фиктивные документы и ждали увольнения.

Новости Днепра про В Каменском увольняли со службы военных с помощью фиктивного оформления ухода за родственниками

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили факт изготовления около 150 фальшивых справок, изъято более 30 поддельных печатей разных медицинских учреждений.

Организаторам сделки сообщено о подозрении в подлоге официальных документов, пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

12 военнослужащим сообщено о подозрении в уклонении от военной службы путем подделки документов, мошенническое завладение государственными средствами, а еще 6 — в покушении на уклонение от военной службы путем подделки документов и покушении на мошенническое завладение государственными средствами.

Пятеро военных, подавших фальшивые документы на рассмотрение командования для увольнения, добровольно решили продлить службу. В их отношении может быть рассмотрен вопрос о назначении наказания, не связанный с лишением свободы.

В настоящее время ДБР и СБУ ищут других причастных к схеме.

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Новости Днепра про В Каменском увольняли со службы военных с помощью фиктивного оформления ухода за родственникамиУкраїнська Новости Днепра про В Каменском увольняли со службы военных с помощью фиктивного оформления ухода за родственникамиРусский

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