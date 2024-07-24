В Каменском увольняли со службы военных с помощью фиктивного оформления ухода за родственниками

Сотрудники ДБР совместно с СБУ сообщили о подозрении бывшему военному и работнику коммунального предприятия Каменского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи №3».
Дельцы за 80 тысяч гривен подделывали документы с целью дальнейшего увольнения военнослужащих со службы, а именно выдавали фальсифицированные справки о наличии инвалидности у их близких родственников, якобы нуждавшихся в надзоре.
Такие обстоятельства являются основанием для увольнения с военной службы.
Услугами воспользовалось по меньшей мере 18 мобилизованных, 12 из них уже были уволены с военной службы. Все «списавшиеся» военнослужащие также получили выплаты, предусмотренные во время увольнения.
Всего государство выплатило около 500 тыс. грн. таким людям. Еще 6 военнослужащих подали фиктивные документы и ждали увольнения.
Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили факт изготовления около 150 фальшивых справок, изъято более 30 поддельных печатей разных медицинских учреждений.
Организаторам сделки сообщено о подозрении в подлоге официальных документов, пособничестве в уклонении от военной службы (ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
12 военнослужащим сообщено о подозрении в уклонении от военной службы путем подделки документов, мошенническое завладение государственными средствами, а еще 6 — в покушении на уклонение от военной службы путем подделки документов и покушении на мошенническое завладение государственными средствами.
Пятеро военных, подавших фальшивые документы на рассмотрение командования для увольнения, добровольно решили продлить службу. В их отношении может быть рассмотрен вопрос о назначении наказания, не связанный с лишением свободы.
В настоящее время ДБР и СБУ ищут других причастных к схеме.
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