В Каменском мужчина неожиданно влетел в бар и стал избивать людей ножом

В Каменском на Днепропетровщине мужчина устроил резню в баре.

Инцидент произошел вечером 19 июля, когда в один из пивных баров в Каменском забежал мужчина с ножом, который стал избивать посетителей. Как рассказала заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева, вызов о двух раненых людях поступил от правоохранителей.

Приехав по указанному адресу, медики выяснили, что пострадали двое мужчин, обоим по 40 лет. У одного из них были крайне тяжелые ранения – проникающие раны шеи, грудной клетки, живота, левого предплечья и геморрагический шок.

У второго потерпевшего ранения были легче – резаные раны правого плеча, правого бедра. Обеим пострадавшим оказана экстренная медицинская помощь, остановка кровотечения, инфузия растворов, асептические повязки, после чего их доставили в Каменскую больницу.

В столь трудное время психоэмоциональное состояние многих людей находится на грани разумных поступков и действий. К примеру, когда врасплох в пивной бар влетает мужчина и начинает наносить ножевые ранения людям, объяснений нет, — комментирует случай Лариса.

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