У великому місті на Дніпропетровщині вперше з’явиться МакДональдз

Ще в одному місті на Дніпропетровщині може з'явитися МакДональдз

У Кам’янському може з’явитися перший МакДональдз.

Такий анонс озвучив міський голова Андрій Білоусов.

На проспекті Свободи, навпроти ліцею №5 у Кам’янському є занедбаний ринок. Частина торговельних павільйонів ще працює, а решта – закинуті. Однак це може скоро змінитися. На місці старого базару можуть побудувати МакДональдз. Вже нібито є згода власника споруд.

Будівництво могли почати вже у 2024, але через війну все довелося перенести. Тож старі торговельні павільйони будуть такими, поки не розпочнуть роботи.

Інформуємо Вас, що завдяки перемовинам міста з інвестором (господарем цих споруд) на цьому місці планується будівництво першого у Кам‘янському “МакДональдз”. Згідно з домовленостями, будівництво повинно було розпочатись в цьому році, але у звʼязку з воєнним станом терміни поки що відкладені. Тому торгові споруди залишатимуться такими до моменту їх зносу та до початку будівництва “МакДональдз”, – написав мер.

Нагадаємо, раніше ми писали, як виглядали перші McDonald’s у Дніпрі.

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