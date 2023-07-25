В больнице Днепра умер 8-летний мальчик, получивший 85% ожогов на пожаре в собственном доме

Будьте осторожны с огнем!

В воскресенье, 16 июля, на улице Степной села Малая Петриковка Днепровского района произошел пожар в жилом доме.

Тогда 8-летнего мальчика и 41-летнего мужчину госпитализировали с ожогами в больницу.

К сожалению, вчера стало известно, что ребенок умер.

Об этом сообщает «Информатор».

Врачи больше недели боролись за жизнь пациента. У мальчика был серьезный диагноз – термический ожог 85% тела.

Выражаем искренние соболезнования родным погибшего.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Данилы Нечая горела квартира в многоэтажке: пришлось вывести на улицу жильцов двух этажей.

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