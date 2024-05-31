Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

Сегодня 14:52
просмотров

В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали под бронежилет.

Новости Днепра про Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

32-летний Назарий попал под обстрел 15 мая в Донецкой области. Обломки вражеского снаряда попали ему под бронежилет. Когда сбросил его, то увидел большую рану. Собратья оказали бойцу первую домедицинскую помощь, перевязали и обработали раны. Из-за сильного обстрела эвакуацию ждали 6 часов.

По словам директора больницы, где лечат Назария, во время эвакуации ему провели две операции. В больнице Днепра он перенес еще четыре, во время которых достали обломки и удалили селезенку, сообщает «Суспільне».

«Когда обломок или пуля близко к поджелудочной железе — это почти всегда смерть. Мы провели операции. С диетами, с каким-то комплексным питанием — он будет жить», — сказал гендиректор больницы.

Сейчас рядом с военным его отец и мать. В дальнейшем Назария ждет еще одна операция. После этого его планируют перевезти в больницу в родной Тернополь.

Читайте также:

Новости Днепра про Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військовогоУкраїнська Новости Днепра про Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військовогоРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье
    Новости Днепра
    Сегодня 16:07
    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье

    Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о…

    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод
    Новости Днепра
    Сегодня 15:01
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод

    С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно,…

    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя
    Новости Днепра
    Сегодня 14:08
    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя

    Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в…

    В Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке
    Новости Днепра
    Сегодня 13:27
    В Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке

    Некоторые жители Днепра сегодня увидели экзотическое животное прямо в центре…

    Последние новости

    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье
    Жители Днепра пытались захватить рекреационные территории в Закарпатье

    Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о подозрении.

    Сегодня 16:07
    0
    просмотров
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод
    Какие нововведения ждут жителей Днепра с 1 июня 2024:  новые тарифы на свет и штрафы за денежный перевод

    С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно, подорожает электричество, у школьников начинаются каникулы, а старшеклассники уже в этом месяце готовятся сдавать НМТ.

    Сегодня 15:01
    2
    просмотров
    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя
    Глава Днепропетровского облсовета рассказал, когда исчезнет угроза обстрелов Никополя

    Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в Никопольском районе и когда его могут перестать обстреливать оккупанты.

    Сегодня 14:08
    3
    просмотров
    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными
    Наконец-то дома: в Украине состоялся 52-й обмен пленными

    Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.

    Сегодня 14:03
    1
    просмотров
    В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)
    В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)

    В Павлограде на Днепропетровщине вандалы отравляют каштаны.

    Сегодня 13:51
    0
    просмотров
    В Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке
    В Днепре возле оперного театра увидели свинью на поводке

    Некоторые жители Днепра сегодня увидели экзотическое животное прямо в центре города.

    Сегодня 13:27
    3
    просмотров
    В Днепре на Игрене временно перекроют железнодорожный переезд
    В Днепре на Игрене временно перекроют железнодорожный переезд

    В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд в 6 км перегона Игрень – Приднепровск.

    Сегодня 13:13
    3
    просмотров
    США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюду
    США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюду

    Украине разрешили бить по территории РФ американским оружием.

    Сегодня 12:44
    1
    просмотров
    У Днепра может появиться еще один город-побратим: детали
    У Днепра может появиться еще один город-побратим: детали

    Днепр будет в будущем сотрудничать с норвежским городом Драммен.

    Сегодня 12:41
    29
    просмотров
    Полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенника, который обманул 20 военных
    Полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенника, который обманул 20 военных

    Правоохранители из Кривого Рога разоблачили преступника, продававшего несуществующую амуницию военным со всей Украины.

    Сегодня 12:11
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх