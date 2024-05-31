Переніс 6 операцій: у лікарні Дніпра рятують важкопораненого військового

32-летний Назарий попал под обстрел 15 мая в Донецкой области. Обломки вражеского снаряда попали ему под бронежилет. Когда сбросил его, то увидел большую рану. Собратья оказали бойцу первую домедицинскую помощь, перевязали и обработали раны. Из-за сильного обстрела эвакуацию ждали 6 часов.
По словам директора больницы, где лечат Назария, во время эвакуации ему провели две операции. В больнице Днепра он перенес еще четыре, во время которых достали обломки и удалили селезенку, сообщает «Суспільне».
«Когда обломок или пуля близко к поджелудочной железе — это почти всегда смерть. Мы провели операции. С диетами, с каким-то комплексным питанием — он будет жить», — сказал гендиректор больницы.
Сейчас рядом с военным его отец и мать. В дальнейшем Назария ждет еще одна операция. После этого его планируют перевезти в больницу в родной Тернополь.
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