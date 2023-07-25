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  • У лікарні Дніпра помер 8-річний хлопчик, який отримав 85% опіків на пожежі у власному будинку

У лікарні Дніпра помер 8-річний хлопчик, який отримав 85% опіків на пожежі у власному будинку

Сьогодні 09:30
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Будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У лікарні Дніпра помер 8-річний хлопчик, який отримав 85% опіків на пожежі у власному будинку

У неділю, 16 липня, на вулиці Степовій села Мала Петриківка Дніпровського району сталася пожежа у житловому будинку.

Тоді 8-річного хлопчика та 41-річного чоловіка госпіталізували з опіками до лікарні.

На жаль, учора стало відомо, що дитина померла.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Лікарі понад тиждень боролись за життя пацієнта. У хлопчика був серйозний діагноз – термічний опік 85% тіла.

Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів.

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра помер 8-річний хлопчик, який отримав 85% опіків на пожежі у власному будинкуУкраїнська Новости Днепра про У лікарні Дніпра помер 8-річний хлопчик, який отримав 85% опіків на пожежі у власному будинкуРусский

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