У лікарні Дніпра помер 8-річний хлопчик, який отримав 85% опіків на пожежі у власному будинку

У неділю, 16 липня, на вулиці Степовій села Мала Петриківка Дніпровського району сталася пожежа у житловому будинку.
Тоді 8-річного хлопчика та 41-річного чоловіка госпіталізували з опіками до лікарні.
На жаль, учора стало відомо, що дитина померла.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Лікарі понад тиждень боролись за життя пацієнта. У хлопчика був серйозний діагноз – термічний опік 85% тіла.
Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Данила Нечая горіла квартира у багатоповерхівці: довелося вивести на вулицю мешканців двох поверхів.
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