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Полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенника, который обманул 20 военных

Сегодня 12:11
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Правоохранители из Кривого Рога разоблачили преступника, продававшего несуществующую амуницию военным со всей Украины.

Новости Днепра про Полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенника, который обманул 20 военных

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области со ссылкой на материалы Криворожского райуправления полиции.

В публикации отмечается, что полицейские Криворожского районного управления полиции совместно с киберполицейскими установили личность правонарушителя — 20-летний житель Житомирской области, начавший совершать преступные действия с октября 2023 года. В своем TikTok аккаунте он выкладывал видео с военной амуницией, которой у него на самом деле не было, ставил низкие цены на нее и таким образом обманывал украинских военных.

Выяснилось, что мужчина успел обмануть уже 20 потерпевших со всей Украины. Сумма заданного ущерба составила около 30 тысяч гривен.

28 мая аферисту сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 190 (мошенничество) Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине задержали жительницу Авдеевки, которая шпионила в пользу РФ.

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