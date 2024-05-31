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В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)

Сегодня 13:51
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В Павлограде на Днепропетровщине вандалы отравляют каштаны.

Новости Днепра про В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)

Коммунальщики Павлограда пожаловались на неизвестных вандалов, пытавшихся отравить каштаны в местном парке. Кто-то вырезал отверстия в стволах деревьев и залил внутрь яд, сообщили в КП «Уютный город».

От нападения вандалов пострадали пять деревьев. Неизвестные хулиганы отравили деревья, чтобы они постепенно погибли. В КП «Уютный город» ищут виновных.

Отравление деревьев было совершено в центре города, на улице Шевченко. Рядом находится автобусная остановка. Сотрудники предприятия делают все возможное, чтобы спасти каштаны.

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Новости Днепра про В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)Русский

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