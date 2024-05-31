В Павлограде вандалы залили деревья в парке ядовитой жидкостью (ВИДЕО)

Коммунальщики Павлограда пожаловались на неизвестных вандалов, пытавшихся отравить каштаны в местном парке. Кто-то вырезал отверстия в стволах деревьев и залил внутрь яд, сообщили в КП «Уютный город».
От нападения вандалов пострадали пять деревьев. Неизвестные хулиганы отравили деревья, чтобы они постепенно погибли. В КП «Уютный город» ищут виновных.
Отравление деревьев было совершено в центре города, на улице Шевченко. Рядом находится автобусная остановка. Сотрудники предприятия делают все возможное, чтобы спасти каштаны.
Читайте также:
Автор:
Правоохранители из Кривого Рога разоблачили преступника, продававшего несуществующую амуницию военным…
В Кривом Роге задержали жительницу Авдеевки, подозреваемую в шпионаже в…
В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестные украли елки с местного…
Патрульные полиции Кривого Рога задержали 47-летнего наркосбытчика во время того,…
Двум днепрянам, попытавшимся захватить рекреационные территории в Закарпатье, сообщили о подозрении.
С завтрашнего дня жителей Днепра ждет сразу несколько нововведений. Возможно, подорожает электричество, у школьников начинаются каникулы, а старшеклассники уже в этом месяце готовятся сдавать НМТ.
В больнице Днепра спасают военного, которому обломки вражеского снаряда попали под бронежилет.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в Никопольском районе и когда его могут перестать обстреливать оккупанты.
Впервые с февраля этого года прошел долгожданный обмен пленными.
Некоторые жители Днепра сегодня увидели экзотическое животное прямо в центре города.
В Днепре на несколько дней перекроют железнодорожный переезд в 6 км перегона Игрень – Приднепровск.
Украине разрешили бить по территории РФ американским оружием.
Днепр будет в будущем сотрудничать с норвежским городом Драммен.
Правоохранители из Кривого Рога разоблачили преступника, продававшего несуществующую амуницию военным со всей Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!