В Apple утверждают, что в перегреве iPhone 15 виноват Instagram

В середине сентября Apple официально представила линейку iPhone 15, а уже 22 сентября в мире стартовала продажа четырех новых моделей – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Со временем тысячи людей, которые купили новенькие гаджеты, начали жаловаться на то, что они сильно перегреваются. По словам покупателей, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max нагреваются во время использования настолько, что их невозможно держать в руках. А есть покупатели, утверждающие, что смартфон нагревается даже тогда, когда им не пользуешься.

Аналитики считают, что проблемы с нагреванием iPhone 15 могут быть из-за нового титанового корпуса, ведь титан плохо проводит тепло.

Позже Apple отреагировала на жалобы относительно перегрева iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В компании признали, что это могло произойти из-за комбинации ошибок в программном обеспечении и недавних обновлений сторонних приложений.

Одним из таких приложений, как выяснилось, является Instagram, а также Uber и игра Asphalt 9, сообщает издание Independent.

В Apple заметили, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не страдают от перегрева из-за дизайна, а новые титановые корпуса лучше рассеивают тепло. Apple также отвергла предположение, что проблема перегрева в новых моделях может быть связана с переходом от собственного зарядного кабеля Lightning к порту USB-C.

Отдельно отмечается, что компания работает над обновлением своей последней операционной системы iOS 17. Предстоящая версия ПО iOS 17.1 должна устранить перегрев. Впрочем, когда именно выйдет обновление, которое решит проблему, неизвестно. Первая бета-версия iOS 17.1 поступила разработчикам на прошлой неделе, ее выход запланирован на октябрь.

Meta также обновила свое приложение Instagram, пытаясь предотвратить нагрев устройств.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: