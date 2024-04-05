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  • Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА

Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА

Сегодня 10:52
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Замечательный результат!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА

С 29 марта по 6 апреля в Белграде (Сербия) проходит чемпионат Европы по смешанным единоборствам ММА. Впервые в истории на соревнования к взрослым и молодежи были добавлены дети.

Спортсмены из Днепра участвовали в возрастных категориях U13, U15 и U17 и завоевали 6 медалей.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

«Золото» у Лупшаева Дениса; «серебро» у Волященко Киры, Шульгина Назара и Чеботарева Ярослава; «бронза» у Иващенко Артура и Серогодского Романа.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА

Отмечается, что в целом сборная команда Украины на континентальном первенстве завоевала 55 медалей: 17 золотых, 16 серебряных и 22 бронзовые.

Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра завоевала медаль на чемпионате мира по тхэквондо.

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Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММАУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММАРусский

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