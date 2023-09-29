Найдорожчий обігрівач цієї осені: покупці масово скаржаться на новенький iPhone 15

Коштують ці "яблучні" новинки від 42 500 до 83 500 тис. гривень.

У середині вересня Apple офіційно представила лінійку iPhone 15, а вже 22 вересня у світі відбувся старт продажів чотирьох нових моделей – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Але з часом тисячі людей, які купили новенькі гаджети, почали скаржитися на те, що вони сильно перегріваються. За словами покупців, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max нагріваються під час користування настільки, що їх неможливо тримати в руках. А є покупці, які стверджують, що смартфон нагрівається навіть тоді, коли ним не користуєшся.

Про це пишуть ЗМІ.

Аналітик Мін-Чі Куо пояснює проблеми з нагріванням серії iPhone 15 Pro новою легкою конструкцією, яка може розсіювати тепло не так добре, як попередні моделі. Імовірно, що також проблемою є новий титановий корпус (ним оснащенні лише Pro і Pro Max), адже титан погано проводить тепло. Зазначимо, Apple зробила титановий корпус ключовим пунктом продажу своїх нових пристроїв, рекламуючи його як «той самий сплав, який використовують космічні кораблі для місій на Марс».

За словами Мін-Чі Куо, Apple може вирішити проблему з нагріванням за допомогою оновлень програмного забезпечення, але покращення можуть бути обмеженими, якщо не знизити продуктивність процесора.

Зі свого боку на сторінці служби підтримки клієнтів Apple повідомили, що телефони «можуть нагріватися», коли їх налаштовують вперше, використовують бездротову зарядку або грають в ігри з інтенсивною графікою. Більше коментарів від компанії поки не було.

Зазначимо, коштують ці “яблучні” новинки від 42 500 до 83 500 тис. гривень.

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