Большое солнечное затмение 8 апреля: появились фото и видео

Пик солнечного затмения пришелся на 20:18 по киевскому времени.

8 апреля произошло большое солнечное затмение. Люди из разных уголков планеты наблюдали за этим невероятным явлением.

Пик солнечного затмения пришелся на 20:18, а закончился — в 23:52 по киевскому времени.

В сети уже публикуют фото и видео, на которых можно увидеть, как выглядело солнечное затмение 8 апреля 2024 года в разных странах.

Несмотря на то, что солнечное затмение в Украине не было видно, за ним можно было наблюдать онлайн.

Отметим, солнечное затмение — это астрономическое явление, во время которого Луна проходит между Землей и Солнцем, закрывая вид на Солнце.

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