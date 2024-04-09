В Днепре сегодня не будет света 9 часов: все адреса

Сегодня, 9 апреля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.
Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭКа.
Так, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что несколько районов Днепра сутки будут без воды.
Читайте также:
Автор:
Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской…
Нужна ваша помощь!
С 1 апреля 2024 года в Днепропетровской области начался нерестовый…
Новый французский премьер имеет родственников с Екатеринославскими корнями.
В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.
Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также футбольным клубам "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер" статут критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Нужна ваша помощь!
С 1 апреля 2024 года в Днепропетровской области начался нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.
В Днепре предупредили о массовом взрыве.
Верховная Рада ужесточит административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации.
Хорошего весеннего дня, друзья!
Заведующая больницей на Днепропетровщине подделывала документы, чтобы "списать" военнообязанных.
В Днепре спасают военного из Винницкой области.
Жители Днепра показали местную "Ирландию".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!