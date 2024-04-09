В Днепре сегодня не будет света 9 часов: все адреса

Зарядите гаджеты!

Сегодня, 9 апреля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭКа.

Так, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

шоссе Запорожское: 38;

ул. Аэродром: 2-7;

ул. Академика Янгеля: 38, 40;

ул. Софиевская: 1, 3.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что несколько районов Днепра сутки будут без воды.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: