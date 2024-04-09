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В Днепре сегодня не будет света 9 часов: все адреса

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про В Днепре сегодня не будет света 9 часов: все адреса

Сегодня, 9 апреля, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале ЦЭКа.

Так, ориентировочно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • шоссе Запорожское: 38;
  • ул. Аэродром: 2-7;
  • ул. Академика Янгеля: 38, 40;
  • ул. Софиевская: 1, 3.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что несколько районов Днепра сутки будут без воды.

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