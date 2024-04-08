Набирайте ванни: декілька районів Дніпра добу будуть без води

КП “Дніпроводоканал” анонсувало відключення води на 9 квітня. Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт водогону Д=1200/1000мм. Тож по вулиці Набережна Заводська, Січеславська Набережна та Набережна Перемоги, з 00:30 години 9 квітня до 24:00 години 9 квітня не буде водопостачання.
Тимчасово без води будуть:
На зазначених та прилеглих до них вулицях, у тому числі ж/м Перемога 4- 6 та ж/м Західний, можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску, а також знижений тиск на Лівобережній частині міста.
Дніпроводоканал рекомендує створити необхідний запас питної води на період проведення робіт, та перепрошує за тимчасові незручності.
Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 годину 10 квітня.
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