Набирайте ванни: декілька районів Дніпра добу будуть без води

Без води на добу залишиться половина міста.

КП “Дніпроводоканал” анонсувало відключення води на 9 квітня. Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт водогону Д=1200/1000мм. Тож по вулиці Набережна Заводська, Січеславська Набережна та Набережна Перемоги, з 00:30 години 9 квітня до 24:00 години 9 квітня не буде водопостачання.

Тимчасово без води будуть:

Новокодацький район – в межах вулиць:

Набережна Заводська;

Ударників;

Паланкова;

Квітки Основʼяненко.

Чечелівський район – в межах вулиць:

Павлова;

Академіка Белелюбського;

Пастера;

Набережна Заводська;

Старофабрична;

Івана Єзау.

Центральний район – в межах вулиць:

площа Вокзальна;

проспект Дмитра Яворницького (парна сторона);

Половицька,

Січеславська Набережна.

Шевченківський район – в межах вулиць:

Юліуша Словацького;

проспект Дмитра Яворницького (парна сторона);

вулиця Коцюбиньського

Січеславська Набережна.

Соборний район, вулиці:

Січеславська Набережна;

Набережна Перемоги;

Ливарна;

Володимира Вернадського;

Павла Нірінберга;

Поля;

Колодязна;

Кам`яна;

6 Стрілецької Дивізії;

Яружна;

ж/м Перемога 1- 3.

На зазначених та прилеглих до них вулицях, у тому числі ж/м Перемога 4- 6 та ж/м Західний, можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску, а також знижений тиск на Лівобережній частині міста.

Дніпроводоканал рекомендує створити необхідний запас питної води на період проведення робіт, та перепрошує за тимчасові незручності.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 годину 10 квітня.

Читайте також:

Українська

Автор: