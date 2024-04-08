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Набирайте ванни: декілька районів Дніпра добу будуть без води

Сьогодні 18:45
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Без води на добу залишиться половина міста.

Новости Днепра про Набирайте ванни: декілька районів Дніпра добу будуть без води

КП “Дніпроводоканал” анонсувало відключення води на 9 квітня. Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт водогону Д=1200/1000мм. Тож по вулиці Набережна Заводська, Січеславська Набережна та Набережна Перемоги, з 00:30 години 9 квітня до 24:00 години 9 квітня не буде водопостачання.

Тимчасово без води будуть:

Новокодацький район – в межах вулиць:

  • Набережна Заводська;
  • Ударників;
  • Паланкова;
  • Квітки Основʼяненко.

Чечелівський район – в межах вулиць:

  • Павлова;
  • Академіка Белелюбського;
  • Пастера;
  • Набережна Заводська;
  • Старофабрична;
  • Івана Єзау.

Центральний район – в межах вулиць:

  • площа Вокзальна;
  • проспект Дмитра Яворницького (парна сторона);
  • Половицька,
  • Січеславська Набережна.

Шевченківський район – в межах вулиць:

  • Юліуша Словацького;
  • проспект Дмитра Яворницького (парна сторона);
  • вулиця Коцюбиньського 
  • Січеславська Набережна.

Соборний район, вулиці:

  • Січеславська Набережна;
  • Набережна Перемоги;
  • Ливарна;
  • Володимира Вернадського;
  • Павла Нірінберга;
  • Поля;
  • Колодязна;
  • Кам`яна;
  • 6 Стрілецької Дивізії;
  • Яружна;
  • ж/м Перемога 1- 3.

На зазначених та прилеглих до них вулицях, у тому числі ж/м Перемога 4- 6 та ж/м Західний, можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску, а також знижений тиск на Лівобережній частині міста.

Дніпроводоканал рекомендує створити необхідний запас питної води на період проведення робіт, та перепрошує за тимчасові незручності.

Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується на 10:00 годину 10 квітня.

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Новости Днепра про Набирайте ванни: декілька районів Дніпра добу будуть без водиУкраїнська

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