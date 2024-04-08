Двое суток ждал помощи в окопе: в Днепре спасают военного, которому оторвало ногу

29-летнего Юрия доставили в больницу в Днепре из Андреевки на Бахмутском направлении. Военному оторвало ногу во время минометных обстрелов, из-за чего мужчина потерял много крови.
Военный рассказывает, что получил ранение вместе с побратимом во время обстрела минами. У товарища были серьезные травмы, поэтому военный попросил сначала эвакуировать своего друга.
Юрий говорит, что помощь пришлось ждать более двух суток в холодном окопе, ведь до него не могли добраться из-за интенсивных обстрелов. Бойца все же удалось вытащить из ада и эвакуировать в Днепр.
Мои друзья совершили невозможное, воспользовавшись единственным шансом, чтобы меня вынести под обстрелом миномета. Дальше оторванную конечность отрезали на стабилизационном пункте и меня едва в сознании повезли в Днепр, — рассказывает Юрий.
Врачам пришлось ампутировать ногу Юрия. Пока боец был без сознания, в Днепр приехала его мама.
Мама оставила «Сникерс» под моей подушкой в реанимации. Я слышал ее голос внутри своего тела, чувствовал, что она плачет, но был еще не в сознании. Знал, что боль меня не сломает, – рассказывает Юрий.
Как только пришел в себя, Юрий наконец-то увидел родных — маму, которая плакала над кроватью и жену. Дома также ждет 4-летний сын Артем.
Юрий надеется, что совсем скоро сможет вернуться в родной Ладыжин.
Напомним, в квартире в центре Днепра, где угарным газом отравились мать и дочь, нашли ряд нарушений.
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