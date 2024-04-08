На Днепропетровщине 26 лет разыскивают 55-летнюю женщину: приметы

Важна любая информация!

Правоохранители Кривого Рога разыскивают 55-летнюю Маргариту Гладуш.

Известно, что 1 января 1998 года женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, зеленые глаза.

Была одета: темное платье, черные кроссовки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Маргариты Гладуш, сообщите об этом по номерам: 067-638-07-71, 067-568-90-99, 102.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 32-летнюю женщину.

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