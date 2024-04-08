На Дніпропетровщині 26 років розшукують 55-річну жінку: прикмети

Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 55-річну Маргариту Гладуш.
Відомо, що 1 січня 1998 року жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Прикмети: на вигляд 55-60 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, зелені очі.
Була одягнена: темна сукня, чорні кросівки.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Маргарити Гладуш, повідомте про це за номерами: 067-638-07-71, 067-568-90-99, 102.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну жінку.
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