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На Дніпропетровщині 26 років розшукують 55-річну жінку: прикмети

Сьогодні 13:13
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Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині 26 років розшукують 55-річну жінку: прикмети

Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 55-річну Маргариту Гладуш.

Відомо, що 1 січня 1998 року жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 55-60 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, зелені очі.

Була одягнена: темна сукня, чорні кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Маргарити Гладуш, повідомте про це за номерами: 067-638-07-71, 067-568-90-99, 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 32-річну жінку.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині 26 років розшукують 55-річну жінку: прикметиУкраїнська

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