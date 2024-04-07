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  • В Днепре у проспекта Ивана Мазепы неизвестные рассыпали битое стекло на площадке для выгула собак

В Днепре у проспекта Ивана Мазепы неизвестные рассыпали битое стекло на площадке для выгула собак

Сегодня 16:02
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В Днепре неизвестные рассыпали битые стекла на площадке для выгула собак.

Новости Днепра про В Днепре у проспекта Ивана Мазепы неизвестные рассыпали битое стекло на площадке для выгула собак

Об этом сообщила днепрянка Елена Кулик в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в сквере Металлургов, возле проспекта Ивана Мазепы.

Во время недавней реконструкции здесь сделали специальное место для выгула питомцев.

Очевидно, кому-то это не понравилось и он решил испортить место для выгула.

Неравнодушные местные жители долго собирали стекло, чтобы убрать место для прогулок.

Обломки стекла одинакового размера, владельцы собак потратили около часа на уборку. Маленькие части стекла особенно опасны для декоративных собак, которые могут серьезно травмироваться и подхватить инфекцию.

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