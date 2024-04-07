Вражеский обстрел Днепропетровщины за прошедшие сутки: полиция зафиксировала последствия атаки

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
6 апреля днем враг обстрелял из артиллерии и дронов город Никополь, села Марганецкой, Мировской и Покровской сельской территориальной громады. За сутки на линию 102 Никопольского районного управления полиции поступило более 20 заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных агрессором, говорится в сообщении правоохранителей.
В результате атаки врага были повреждены частные дома, многоэтажки, хозяйственные постройки и нежилые помещения.
Вчера вечером обломки вражеской ракеты повредили садовые дома, автомобили и линию электропередач.
Правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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