Вражеский обстрел Днепропетровщины за прошедшие сутки: полиция зафиксировала последствия атаки

Полиция зафиксировала последствия вражеской атаки в Днепропетровскую область.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

6 апреля днем враг обстрелял из артиллерии и дронов город Никополь, села Марганецкой, Мировской и Покровской сельской территориальной громады. За сутки на линию 102 Никопольского районного управления полиции поступило более 20 заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных агрессором, говорится в сообщении правоохранителей.

В результате атаки врага были повреждены частные дома, многоэтажки, хозяйственные постройки и нежилые помещения.

Вчера вечером обломки вражеской ракеты повредили садовые дома, автомобили и линию электропередач.

Правоохранители призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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