Взрывотехники обезвредили беспилотник, которым враг атаковал Днепропетровщину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Сотрудники полиции перевели боеприпас в безопасное состояние, перевезли на специальную подрывную площадку и контролируемо уничтожили.
Сегодня ночью враг атаковал Днепропетровщину 11 шахедами. Все они были уничтожены силами ПВО.
Специалисты ГСЧС и полиции напоминают жителям области о необходимости сообщить соответствующим органам, если вы увидите взрывоопасные детали.
Вчера мы писали о том, что на Днепропетровщине при ликвидации пожара обнаружили тело женщины.
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