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Взрывотехники обезвредили беспилотник, которым враг атаковал Днепропетровщину

Сегодня 10:29
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Специалисты взрывотехнической службы обезвредили боевую часть БпЛА "Герань".

Новости Днепра про Взрывотехники обезвредили беспилотник, которым враг атаковал Днепропетровщину

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Сотрудники полиции перевели боеприпас в безопасное состояние, перевезли на специальную подрывную площадку и контролируемо уничтожили.

Сегодня ночью враг атаковал Днепропетровщину 11 шахедами. Все они были уничтожены силами ПВО.

Специалисты ГСЧС и полиции напоминают жителям области о необходимости сообщить соответствующим органам, если вы увидите взрывоопасные детали.

Вчера мы писали о том, что на Днепропетровщине при ликвидации пожара обнаружили тело женщины.

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Новости Днепра про Взрывотехники обезвредили беспилотник, которым враг атаковал ДнепропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Взрывотехники обезвредили беспилотник, которым враг атаковал ДнепропетровщинуРусский

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