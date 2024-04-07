Защитники неба приземлили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровщиной

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Вражеский дрон был уничтожен в Криворожском районе, детали уточняются.
Вражеский беспилотник уничтожили над областью наши защитники неба. Его сбили над Криворожским районом. Спасибо ПВК «Восток»! Лучшие”, – говорится в сообщении.
Сегодня мы писали о ситуации с безопасностью на Днепропетровщине.
Ночью силы ПВО уничтожили 11 «шахедов» в небе над Днепропетровской областью. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском.
Читайте также:
Автор:
У Кривому Розі невідомі знову спалили біотуалет.
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили боевую часть БпЛА "Герань".
Укрзалізниця анонсувала нові зміни для пасажирів.
Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.
У Кривому Розі невідомі знову спалили біотуалет.
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили боевую часть БпЛА "Герань".
Укрзалізниця анонсувала нові зміни для пасажирів.
Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.
Хорошего весеннего дня, друзья!
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.
Сегодня на улице Техникумовского города Новомосковск произошел пожар.
В Днепре мужчина взорвал боевую гранату в квартире.
Сегодня на автодороге Р-73 на участке между селом Дмитровка и городом Никополь Никопольского района произошло ДТП.
В Днепре на проспекте Поля собрались десятки человек.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!