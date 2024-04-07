Защитники неба приземлили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровщиной

Сегодня защитники неба приземлили вражеский беспилотник в небе над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вражеский дрон был уничтожен в Криворожском районе, детали уточняются.

Вражеский беспилотник уничтожили над областью наши защитники неба. Его сбили над Криворожским районом. Спасибо ПВК «Восток»! Лучшие”, – говорится в сообщении.

Сегодня мы писали о ситуации с безопасностью на Днепропетровщине.

Ночью силы ПВО уничтожили 11 «шахедов» в небе над Днепропетровской областью. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском.

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