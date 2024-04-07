В боях за Украину погиб Герой из Днепропетровщины Алексей Быстрый

Об этом сообщает городской голова Каменского Андрей Белоусов.
Защищая украинскую землю от захватчиков, погиб главный сержант Быстрый Алексей Александрович. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — говорится в сообщении.
Мужчина родился 25 марта 1987 года в Днепродзержинске. В 2008-2009 годах проходил срочную военную службу.
С 2015 по 2021 год проходил службу по контракту в рядах ВСУ. Являлся участником АТО/ООС.
Встал на защиту Родины в первые дни полномасштабного вторжения. Был награжден орденом «За мужество» III степени.
У Героя остались мать, три брата и сестра.
Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям Героя.
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